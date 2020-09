Calciomercato Lazio, Mendes propone Garay: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - "Arriverà anche qualcun'altro". Claudio Lotito lo ha detto chiaramente ieri durante la presentazione della Lazio Women. Dopo Escalante, Reina, Akpa Akpro, Muriqi e Fares, il presidente regalerà a Inzaghi qualche altro colpo. Gli indizi portano a un difensore d'esperienza pronto a fare il titolare e a un trequartista che possa sostituire Luis Alberto e giocare anche come seconda punta. Per il reparto arretrato spunta anche il nome di Ezequiel Garay. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'argentino si è appena svincolato con il Valencia, con cui non si è lasciato in ottimi rapporti. Il sudamericano, con passaporto spagnolo, è gestito da Jorge Mendes che lo avrebbe proposto a Formello. Il profilo piace per esperienza, personalità e caratteristiche tecniche, ma a bloccare l'affare sono le condizioni fisiche del centrale. A febbraio si è rotto il legamento crociato ed è appena tornato disponibile. I biancocelesti valuteranno la sua candidatura e prenderanno una decisione nei prossimi giorni.

