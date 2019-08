DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: il tempo stringe

Ieri è stato il giorno delle visite mediche di Pavlovic e dell'ufficialità di Dziczek. Il primo resterà un anno al Partizan Belgrado, il secondo sarà girato in prestito alla Salernitana: entrambi sono molto giovani e continueranno il loro processo di crescita. Oggi potrebbe essere il giorno di qualche cessione (capitolo prioritario in casa Lazio), ma a tener banco è ancora il mercato in entrata. Dalla Turchia fanno sapere che i biancocelesti insistono per Akgun del Galatasaray. Il giovane turco è un esterno offensivo, non propriamente il centravanti che avrebbe chiesto Inzaghi. Operazione, quella relativa all'attaccante, sempre più complicata da intavolare: Llorente è a un passo dal Napoli, su Kalinic c'è un'elevata concorrenza e Petagna ha escluso una partenza da Ferrara, almeno per il momento. Il tempo stringe: la sessione di mercato termina il 2 settembre.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE USCITE - Al momento, tutto tace. In cima alla lista dei giocatori in uscita ci sono sempre loro: Wallace e Durmisi. Per il brasiliano Mendes sta lavorando quotidianamente per trovargli una sistemazione. Mentre sul fronte Durmisi rimane viva la pista Fenerbache che ancora deve comprare il suo esterno di sinistra: il danese è in pole. E poi c'è il discorso riguardante Caicedo: l'ecuadoriano tiene in ansia la Lazio non solo per le condizioni fisiche, ma anche per il suo futuro incerto.

