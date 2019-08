PAIDEIA - Lazio, è arrivato Pavlovic: al via le visite mediche - FT&VD

Eccolo il nuovo acquisto della Lazio. Si chiama Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 prelevato dal Partizan Belgrado per 5.5 milioni di euro. Il calciatore è arrivato in questi minuti presso la clinica Paideia per svolgere le visite mediche, dopodiché firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni. Resterà una stagione in Serbia per continuare il suo processo di crescita e tornerà nella Capitale tra 12 mesi.

