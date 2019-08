DIRETTA - Calciomercato Lazio, si ragiona tra attacco e difesa: tutte le news

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Il Torino blinda Bonifazi. Il suo nome era stato accostato alla difesa della Lazio ma, secondo Tuttosport, alla fine resterà in granata.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Tuttosport rilancia un nuovo effetto domino, quello che potrebbe portare Milinkovic all'Inter. (Clicca qui per leggere la notizia)

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Il Fenerbahce avrebbe raggiunto l'accordo con Kolarov, lo riportano dalla Turchia. La Roma però non molla. Nel caso in cui il trasferimento non andasse in porto, i gialloblu vireranno su Durmisi.

La Lazio ha messo a segno colpi mirati per rinforzare la rosa, ma il mercato potrebbe ancora non essere del tutto chiuso. Inzaghi sta spingendo per ottenere un altro attaccante. Anche in difesa si valuta l'eventuale inserimento di un nuovo profilo. Però, per poter procedere con operazioni in entrata, sarà necessario concretizzare quelle in uscita.

IN USCITA - Ci sono Wallace, Durmisi e Patric da piazzare. Il primo era stato accostato al Wolverhampton, ma nulla di fatto. Anche il Flamengo aveva sondato il terreno, ora si parla invece di Valencia e Deportivo la Coruna. Durmisi, entrato in orbita Besiktas, non ha però alla fine ricevuto notizie in merito: la trattativa non si è conclusa. La Lazio potrebbe pensare di trattenere Patric, accostato alla Fiorentina ma senza nulla di concreto. Lo spagnolo può fare sia il difensore che l'esterno. Se però dovesse partire, considerando anche la situazione fisica precaria di Marusic, i biancocelesti potrebbero intervenire proprio sulla fascia destra: a quel punto la dirigenza potrebbe richiamare Casasola da Salerno per aggregarlo nuovamente alla squadra proprio come esterno.

IN ENTRATA - Si valutano diversi nomi, soprattutto per l'attacco. Si tratta però di rumors, non ci sono stati contatti o iniziative concrete. Inzaghi vuole una punta pesante, in grado di far valere tutto il suo fisico. Llorente piace, ma il giocatore chiede un triennale da 4 milioni a stagione: troppo per la Lazio. Si è parlato di Bas Dost, trentenne dello Sporting Lisbona. Anche Odsonne Edouard del Celtic è un profilo che piace alla Lazio. Come detto, però, si tratta di rumors. C'è poi Pellegri del Monaco, che resta semplicemente un'idea. Il giocatore è stato accostato al Milan nell'ambito dell'operazione che porterebbe Andrè Silva nel Principato. Il calciatore ha lo stesso agente di Cataldi, questo potrebbe agevolare un'eventuale trattativa. Per la difesa torna in auge il nome di Bruno Viana: il portoghese è nella scuderia di Mendes, per questo rimane un candidato nel caso in cui la Lazio volesse piazzare un colpo nel reparto arretrato.

