DIRETTA - Calciomercato Lazio, spunta la pista Eliasson. E su Coentrao...

CALCIOMERCATO LAZIO - La società biancoceleste sonda il terreno per puntellare eventualmente la rosa e renderla più competitiva. Un attaccante è probabilmente la pedina che farebbe al caso della lazio. Il nome di Paloschi è entrato in ottica Formello da alcuni giorni, ma la richiesta di una garanzia di titolarità avanzata dai suoi agenti ha raffreddato la pista. In attesa di sviluppi anche la situazione Lamin Jallow, attaccante gambiano della Salernitana. Per lui c'è già un'offerta stellare proveniente dall'Egitto, così come il pressing dell'Hajduk Palato. Proprio di poche ore fa la notizia, invece, di un possibile interesse per Eliasson, esterno offensivo del Bristol City. Non è detto che la Lazio non possa muoversi per portare a Roma il giocatore, anche se è una pista probabilmente più percorribile in estate. Come già raccontato ieri, c'è anche il capitolo dell'esterno a tutta fascia Coentrao, attualmente svincolato. L'ex Lazio Couto gestisce i suoi interessi e avrebbe bussato alla porta di Formello. L'ex Real è in cerca di una sistemazione, la Lazio ha ascoltato la proposta e continua a ragionare sul da farsi.

