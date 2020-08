DIRETTA - Calciomercato Lazio: stretta finale per Fares e Muriqi

CALCIOMERCATO LAZIO – Domani la squadra di mister Inzaghi partirà alla volta del ritiro di Auronzo di Cadore per preparare la prossima stagione. Ad oggi le novità in rosa riguardano Escalante e Akpa Akrpro ma la società biancoceleste sta lavorando su molti fronti. La priorità è quella di chiudere le trattative in fase di arrivo, poi in base all'andamento del mercato la società deciderà come muoversi cercando di portare un big a Formello. Un giocatore da Champions

IN CHIUSURA – Due sarebbero i colpi in dirittura d’arrivo: il primo è quello di Mohamed Fares per la fascia. Per il calciatore Lazio e Spal stanno cercando un accordo definitivo per la parte economica: la società di Ferrara vuole infatti 10-11 milioni, i biancocelesti sono pronti ad offrirne 7 più una contropartita tecnica. L’altro nome è quello dell’attaccante Vedat Muriqi: ieri sera sembra che tra Lazio e Fenerbahce ci sia stata una conference call proprio per chiudere in modo definitivo.

ALTRI NOMI – Sempre nella giornata di ieri sono piovute smentite dalla Spagna in merito ad una possibile chiusura della Lazio per Rafinha e rimane in stallo sia la pista che porta a Giroud che a James Rodriguez. Mino Raiola, che sta già trattando con la Lazio per Fares, ha proposto ai capitolini anche lo svincolato Bonaventura mentre rimane aperta la pista che porta a Torreira.

IN USCITA – Con le valigie pronte c’è invece Bastos: per l’angolano sembra essere la Turchia la destinazione finale. Su di lui c’è forte l’interesse del Basaksehir. Rimane in uscita anche Caicedo con destinazione Qatar.

