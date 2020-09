Diritti tv, attesa per le offerte presentate dai fondi privati: il 9 si decide in assemblea

La giornata di domani rischia di diventare storica per il futuro della Serie A. le 20 squadre infatti, si riuniranno in assemblea a Milano per decidere se aprire o meno all'ingresso di partner privati per la ristrutturazione della governance della Lega: in caso di approvazione si aprirebbe una nuova era.

LA SITUAZIONE – la volontà del Presidente Dal Pino e di alcuni club, è quella di creare una Media Company che gestisca e distribuisca i propri contenuti della Lega, e bisognerà decidere se farlo affidandosi a partner esterni pronti a investire nel calcio italiano ma che non potranno avere una quota minoritaria superiore del 10%. Le offerte presentate sono tre: la prima, è di circa 1,6 miliardi di euro, e raduna tre fondi. Cvc Capital (sede britannica), Advent ( fondo americano), e Fsi, una società italiana. L'altra offerta, di 1,3 miliardi è stata presentata dalla società d'investimento statunitense Bain Capital e Neuberger Berman, gruppo sempre americano. La terza, come rivelato dall'agenzia Routers, sarebbe quella presentata dal gruppo statunitense Fortress, insieme ai fondi Aphax e Three Hills Capital Partners, e si tratterebbe di una proposta composta da azione e debiti.

SCHIERAMENTI - I presidenti Lotito e De Laurentiis non sembrano essere del tutto d'accordo nell'affidarsi a dei fondi, volendo maggiore controllo privato, con il patron del Napoli che propose in passato una soluzione più conservativa. I due sembrano opporsi alla volontà generale di attingere esclusivamente a fondi privati di investimento per aumentare i ricavi in calo dovuti al Coronavirus. Se 14 club su 20 però daranno parere positivo, la Serie A sarà chiamata a un cambiamento epocale.

