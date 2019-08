Due laziali nel sondaggio Panini per il migliore della prima giornata - FOTO

Una doppietta per salutare la nuova stagione. Ciro Immobile lascia la sua pesantissima impronta nel match contro la Sampdoria con cui la Lazio ha inaugurato il campionato. E come al solito, dopo la prima giornata la Panini seleziona i tre migliori giocatori per ruolo, chiedendo ai propri followers sui social network di votare il migliore. Le due prodezze dell'attaccante biancoceleste non potevano passare inosservate: insieme a Muriel e a Insigne, è lui uno dei tre candidati per il migliore attacco. Non può mancare, poi, Strakosha, a competere insieme ad Audero e Sirigu per lo scettro del miglior portiere della prima giornata di campionato. Spetterà ai tifosi decidere chi sia a meritarsi questo titolo.

