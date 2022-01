Eriksen e l'obiettivo Mondiali: "Voglio andare in Qatar"

Ha dovuto dire addio all'Italia e all'Inter ma Christian Eriksen non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Dopo quanto accaduto agli Europei e la conseguente operazione con l'impianto di un defibrillatore ora il danese è pronto a iniziare una nuova avventura con obiettivo Mondiali. "Il mio obiettivo è giocare il Mondiale in Qatar. Voglio giocare. Questa è stata la mia mentalità da sempre. È un obiettivo, un sogno. Se sarò scelto è un'altra cosa, ma è il mio sogno tornare. Sono sicuro di poter tornare perché non mi sento affatto diverso. Fisicamente, sono in perfetta forma. Questo era il mio obiettivo ed è ancora lontano, quindi fino ad allora giocherò a calcio e dimostrerò che sono tornato allo stesso livello", queste le sue parole ai microfoni dell'emittente danese DR.

