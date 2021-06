Euro 2020, Pandev non basta alla Macedonia: vince l’Austria per 3-1

Continuano a disputarsi le gare degli Europei. Nel pomeriggio è toccato al girone C scendere in campo e a sfidarsi sono state Austria e Macedonia. Una bella gara terminata con la vittoria degli uomini di Franco Foda che conquistano i primi tre punti nella competizione in attesa che questa sera scendano in campo Olanda e Ucraina. Lainer apre le marcature e poi è il solito Pandev a rimettere il punteggio in parità. Nella ripresa decisiva la rete di Gregoritsch su assist di Alaba. C'è spazio anche per il tris dei padroni di casa firmato Arnautovic.

Copa America, si parte! La Lazio sostiene Correa: "Vamos, Tucu" - FOTO

Turchia - Italia, Zeman: "Immobile e Insigne mi hanno ricordato i tempi di Pescara"

TORNA ALLA HOMEPAGE