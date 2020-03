Euro 2020, rischio rinvio: oggi il presidente Uefa Ceferin farà il punto della situazione

Scompiglio e incertezza regnano nel calcio, in questa fase delicata di diffusione del Coronavirus. Rinvii, gare a porte chiuse, slittamenti. E anche Euro2020 potrebbe essere coinvolto. Mancano 100 giorni all'inizio della competizione, ma le voci che vorrebbero un possibile blocco continuano a correre. Sarà un torneo itinerante, che toccherà 12 diverse città. Oggi, all'Amsterdam Beurs van Berlage Conference Center di Amsterdam, avrà luogo il 44' Congresso dell'Uefa. Quale miglior occasione per dare delucidazioni a riguardo? Il presidente Ceferin farà proprio un punto su Euro2020, anche se non è argomento di discussione previsto. La linea guida sembrerebbe essere una: giocare la competizione, a meno che la situazione non si aggravi. Ma l'incertezza, in ogni caso, continua a regnare. Dei dodici paesi che dovranno accogliere le diverse nazionali, solo l'Ungheria presenta 0 casi di Coronavirus. Gli altri presentano più problematiche: 4 in Danimarca, 3 in Romania, 13 in Olanda, 1 in Eire, 45 in Spagna, 36 in Gran Bretagna, 2 in Russia, 3 in Azerbaigian, 150 in Germania e ben 1.689 in Italia.

