Europa League, le avversarie della Lazio: seconda sconfitta consecutiva per il Galatasaray

Il percorso in Europa League del Galatasaray è iniziato al meglio, con la vittoria casalinga sulla Lazio nella gara d'esordio della fase a gironi. Non si può dire, tuttavia, che la situazione sia altrettanto positiva in campionato. La squadra di Terim, infatti, ha collezionato questa sera la seconda sconfitta consecutiva. I giallorossi sono stati sconfitti nettamente dal Kayserispor: 3 a 0 il punteggio finale con doppietta di Thiam e la rete di Bassan. La squadra rimane in questo modo ferma a otto punti dopo sei giornate.

