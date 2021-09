Europa League, le avversarie della Lazio: vince il Galatasaray, il Marsiglia s'arrende al Lens

Continuano i festeggiamenti in casa Lazio per il derby vinto. Ma la testa è già proiettata al prossimo impegno, la sfida d'Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Come anticipato, la squadra russa è riuscita a guadagnare i tre punti nel match di campionato nonostante l'inferiorità numerica. Non è andata così bene al Marsiglia che, nonostante la doppietta di Payet, non è riuscita a vincere contro il Lens: Sotoca, Frankowski e Saïd i calciatori che hanno deciso la sfida. Esulta, invece, il Galatasaray, impegnato contro il Göztepe nella gara di Süper Lig. Nonostante il momentaneo svantaggio, la squadra di Terim recupera grazie ai gol di Dervisoglu e Morutan.

