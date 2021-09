Bologna, scatta il ritiro in vista della gara contro la Lazio: il comunicato del club

Un solo punto in tre gare, nel corso delle quali sono stati ben dodici i gol subiti. Il momento è tutt'altro che semplice in casa Bologna. E la società ha preso una decisione: squadra in ritiro dopo la brutta sconfitta di Empoli. Mihajlovic era apparso molto contrariato per l'atteggiamento dei suoi giocatori. In serata poi è arrivato il comunicato del club, pubblicato sul sito ufficiale della società: i rossoblù da domani saranno in ritiro per preparare la delicata sfida di domenica prossima contro la Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito il messaggio completo: "Da domani la squadra sarà in ritiro. I rossoblù, nella giornata di domani, si alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli".

