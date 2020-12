Europa League: pareggia il Napoli in Olanda, tris della Roma sullo Young Boys

Si sono appena concluse le gare di Europa League con fischio d'inizio alle 21. Il Napoli ha pareggiato 1 a 1 contro l'AZ Alkmaar. A decidere le sorti della sfida il gol di Mertens al 6', a cui ha fatto seguito il pareggio targato Martins Indi al 53'. La squadra di Gattuso è dunque al primo posto nella classifica del girone, a quota 10 punti. Al secondo posto Real Sociedad, con AZ e Rijeka rispettivamente al terzo e al quarto posto. Vittoria, invece, per la Roma contro lo Young Boys. Sono gli svizzeri ad andare in vantaggio al 34' con Nsame. Dieci minuti più tardi il pareggio di Borja Mayoral e, al 59', il gol di Calafiori. Sessanta secondi più tardi del definitivo 3 a 1 siglato da Edin Dzeko, arriva l'espulsione di Mohamed Ali, che fa in modo che lo Young Boys rimanga in inferiorità numerica fino al 90'. La compagine di Fonseca, arrivata a 13 punti, conferma così il primato del girone. Di seguito, i risultati di tutte le sfide in programma:

GRUPPO A

Cluj-CSKA Sofia 0-0

Roma-Young Boys 3-1 (34' Nsame (YB), 44' Borja Mayoral (R), 59' Calafiori (R), 81' Dzeko (R))

GRUPPO B

Molde-Dundalk 3-1 (31' Eirem, 40' Omoijuanfo, 67' Ellingsen, 94' Flores)

Arsenal-Rapid Vienna 4-1 (10' Lacazette, 18' Mari, 44' Nketiah, 47' Kitagawa (RV), 66' Rowe)

GRUPPO C

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3 (22' Diaby (BL), 26' Kamara (N), 32' Dragovic (BL), 47' Ndoye (N), 51' Baumgartlinger (BL))

Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 3-0 (31' Sima, 36' Stanciu, 85' Sima)

GRUPPO D

Rangers-Standard Liegi 3-2 (6' Lestienne (SL), 39' Goldson (R), 41' Cop (SL), 45' Tavernier (R), 63' Arfield (R))

Benfica-Lech Poznan 4-0 (36' Vertonghen, 57' Nunez, 58' Pizzi, 90' Weigl)

GRUPPO E

Granada-PSV 0-1 (39' Malen)

Omonia-PAOK 2-1 (9' Kakoulis (O), 39' Tzolis (P), 84' Gomez (O))

GRUPPO F

AZ-Napoli 1-1 (6' Mertens (N), 54' Martins Indi)

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (37' Velkovski, 69' Bautista (RS), 74' Loncar, 79' Monreal (RS))

