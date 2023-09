Europei 2028 e 2032, il 10 ottobre l'UEFA annuncerà i paesi ospitanti

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Il prossimo 10 ottobre a Nyon il Comitato Esecutivo dell'UEFA assegnerà i assegnerà gli Europei del 2028 e del 2032. Per i primi è favorita la candidatura del Regno Unito insieme all'Irlanda, mentre per quelli del 2032 è a un passo l'attribuzione a Italia e Turchia, che, dopo aver proposto l'organizzazione congiunta, sono le uniche candidate rimaste in lizza.