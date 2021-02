Europei Under 19, la Uefa cancella la manifestazione: il motivo

Dopo la Youth League la Uefa ha deciso di cancellare anche l'edizione degli Europei Under 19 maschili e femminili del 2021 a causa della pandemia causata dal Coronavirus. Il Comitato Esecutivo ha considerato che, con le restrizioni attualmente applicate dai vari governi, le trasferte delle squadre e l'organizzazione dei mini tornei sarebbero state estremamente difficili. La UEFA ha sottolineato che le federazioni sono state consultate e hanno condiviso la scelta, spiegando come la salute e la sicurezza dei giovani atleti rappresentino in questo momento una priorità.

