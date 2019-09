EURORIVALI - Pareggiano Cluj e Rennes. Netta vittoria del Celtic

La Lazio vince con il Parma, tre punti fondamentali per cercare di rimettersi in carreggiata. Oltre al campionato, i biancocelesti dovranno affrontare un duro girone di Europa League, iniziato male con la sconfitta a Cluj. I romeni sono scesi oggi in campo contro il club FC FCSB, ma non sono riusciti a ripetere la prestazione offerta nel match con la Lazio: reti inviolate, il risultato finale è stato di 0 a 0. Non va oltre al pareggio anche il Rennes, che sarà il prossimo avversario degli uomini di Inzaghi nell’impegno europeo previsto per il 3 ottobre. La compagine francese ha pareggiato 1 a 1 in casa con il Lille, dopo essere andata addirittura in svantaggio. Vince e convince, invece, il Celtic. Con un 3 a 1 gli scozzesi hanno messo fuori gioco il Kilmarnock: doppietta di Odsonne Edouard e centro di Ryan Christie.

