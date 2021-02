Ex Lazio, Adekanye si sblocca: primo gol in Eredivisie per l'attaccante

Primo gol in Eredivisie per Bobby Adekanye con la maglia dell'ADO Den Haag, club in cui l'attaccante di proprietà della Lazio si è trasferito nel calciomercato invernale dopo la prima parte della stagione trascorsa al Cadice in Spagna. Al 27' del primo tempo è proprio la sua rete a portare in vantaggio i padroni di casa contro il PSV Eindhoven (la gara alla fine si è chiusa sul 2-2).

