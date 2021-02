Fascetti: "La Lazio può rientrare per il campionato. Ma lo scorso anno..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Eugenio Fascetti per parlare di Lazio: "Per quanto riguarda il campionato, tutte le migliori sono vicine. Nessuno è tagliato fuori, anche se non mi sarei aspettato questo Milan. L'Inter non mi convince, c'è troppa tensione nel club, malgrado c'è un organico importante. Rischia di vincere nuovamente la Juventus, ha superato il momento brutto, ha la società più solida. La Lazio alterna momenti belli a momenti brutti, ma può rientrare. Sta alternando prestazioni, credo che quella dello scorso anno fosse la grande opportunità che non è stata sfruttata".

