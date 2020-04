Ferrari, il pilota Cioci: "La mia Lazio fortissima, spero possa ripartire presto"

Nel corso del tg de Lalaziosiamonoi.it, è intervenuto anche il pilota di Gran Turismo su Ferrari 488-GT per il team AF Corse, Marco Cioci. Grande tifoso laziale da sempre, ha parlato dei biancocelesti ma anche del momento che sta vivendo da sportivo: "Dobbiamo andare avanti, non è facile restare a casa, allenarsi con la stessa determinazione. Non è così semplice, però tutti gli sport e i lavori stanno subendo questa situazione. Rinunciare alla propria passione, al lavoro che ami non è facile. Prendiamo le cose positive e diamoci nella giornata degli obiettivi positivi. Dobbiamo avere pazienza e stare attenti, però ne usciremo e torneremo alle nostre abitudini e momenti. Lazio? Da super laziale, una stagione del genere spero di aver la possibilità di vederla finire. Ce la giocheremo fino alla fine. Speriamo di ripartire da dove siamo arrivati, siamo cresciuti molto e siamo davvero forti".

Lazio, Cataldi: "Formello ci manca. Scudetto? Vi do tutto quello che ho"

Lazio, Milinkovic malinconico: "Mi mancano certi momenti!" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE