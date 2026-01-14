Feyenoord, Timber cita la Lazio: "Ricordo una grande vittoria, poi..."
Lunga intervista ai microfoni di Voetbal International per Quinten Timber, centrocampista classe 2001 del Feyenoord. Tra i tanti temi toccati, l'olandese ha parlato anche della sua carriera e di quanto va veloce il mondo del calcio, citando anche una vittoria in Europa contro la Lazio.
Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "La carriera finisce in un attimo. Siamo diventati campioni tre anni fa, ma mi sembra ieri. Eppure, guarda quante cose sono successe: se metti le foto di squadra una accanto all'altra, vedi il continuo ricambio di giocatori. L'anno dopo il titolo è stato fantastico, abbiamo vinto la coppa, giocato grandi partite in Champions".
"Poi è arrivato Brian Priske, che se n'è dovuto andare, ma abbiamo fatto grandi prestazioni contro Benfica, City, Bayern Monaco. Sono successe così tante cose, ma te ne rendi conto solo a posteriori. Mentalmente devi andare avanti. Ricordo quando battemmo la Lazio in casa, giocammo al top. Pochi giorni dopo perdemmo 2-0 col Twente. Tutti arrabbiati e la vittoria con la Lazio era già dimenticata. Questo è lo sport di alto livello: dover trovare sempre la forza per giocare bene".