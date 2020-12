Fifa, Infantino ricorda Rossi: "Simbolo di gioia e rivincita. Grazie per le lacrime che ci hai regalato"

Gianni Infantino si è unito a coloro che, nel giorno della sua scomparsa, hanno ricordato Paolo Rossi. Il messaggio del presidente è stato pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della Fifa "Ciao Pablito, simbolo di gioia, generosità, successo e orgoglio per tutti noi italiani all'estero. Eroe. Leggenda. Grazie per le lacrime di gioia che ci hai regalato e che oggi si trasformano in lacrime di immensa tristezza . Un sincero abbraccio alla famiglia. RIP".

FIFA President Gianni Infantino: "Ciao Pablito, symbol of joy, generosity, success and symbol of pride for all of us Italians abroad. Hero. Legend. Thank you for the tears of joy you gave us and that today turn into tears of immense sadness. A sincere embrace to the family. RIP." pic.twitter.com/poJfoGG5FE