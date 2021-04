Fiocco rosa in casa Romulo, l'ex Lazio è diventato papà: l'annuncio social - FOTO

Fiocco rosa in casa Romulo. È appena nata Rebecca, figlia del calciatore ex Lazio. L'italo-brasiliano ha da poco iniziato una nuova avventura lontano dall'Italia, tra le fila del Cruzeiro. Ma superata da poco la mezzanotte, la foto più bella: lui con in braccio la piccola di casa: "È nata nostra figlia Rebecca. Ringraziamo Dio". Auguri ai neo-genitori, Romulo e la moglie Pamela!

