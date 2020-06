Fiorentina, Ceccherini: "Contro la Lazio sarà tosta ma daremo il massimo"

Atalanta alle spalle la testa è già al match di sabato contro la Fiorentina di Iachini reduce dal pareggio rimediato in casa con il Brescia. Il difensore dei viola Federico Ceccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai canali ufficiali del club: "Il prossimo sarà un impegno duro che metterà alla prova la nostra fisicità perché la Lazio è una squadra molto fisica e dobbiamo farci trovare pronti nel migliore dei modi. Se scenderò in campo farò il massimo che posso".

