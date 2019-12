Fiorentina, Graziani: "I viola devono prendere come modello la Lazio"

L'ex Fiorentina Francesco Graziani ai microfoni di Radio Bruno ha voluto mandare un consiglio ai viola e a quale modello ispirarsi per crescere: "La Fiorentina deve prendere come modello la Lazio, per crescere e affermarsi. Squadra? Vorrei vederla più cazzuta in campo".

