FORMELLO - Lazio, Tavares in gruppo! Taty migliora, out un difensore...

FORMELLO - Una seduta significativa. Tavares a sorpresa in gruppo, potrebbe anche tornare tra i convocati già con il Torino. Il portoghese stamattina si è unito ai compagni dopo un breve colloquio con Baroni. Ha smaltito l'affaticamento all'adduttore rimediato durante il riscaldamento di Bologna. Sul campo, seppur in modo differenziato, si è rivisto pure Castellanos: per il Taty, fermo a causa di una distrazione al polpaccio, corsa a parte in scarpe da ginnastica. Occhio alle condizioni di Isaksen: il danese lamenta dei fastidi alla caviglia, oggi ha effettuato una porzione di sgambata lontano dalla squadra per poi riaggregarsi a prove tattiche in corso. Ballottaggio aperto, quindi, con Tchaouna per la maglia sulla fascia destra.

Dia è stato provato centravanti per il secondo giorno di fila, il dubbio è con Noslin, l'altra punta nella formazione opposta. Carte mischiate nell'allenamento dell'antivigilia, le somme verranno tirate domani pomeriggio con la rifinitura. Vecino è squalificato a centrocampo, dovrebbe toccare al solito tandem Guendouzi-Rovella, al netto delle prove mattutine. Belahyane è l'opzione alternativa. Dele-Bashiru, più che per un posto in mediana, prova a far valere la propria candidatura sulla trequarti, dove però sembra in pole Pedro. Dietro assente Gigot, fino a ieri era stato provato in coppia con Romagnoli.

L'assenza del francese, unita al forfait di Patric (stagione finita), ha spinto Baroni a slittare Marusic al centro nei test odierni. Il montenegrino, comunque, spera nella conferma sulla fascia. Le scelte sulle corsie sono tutt'altro che scontate, soprattutto visto il recupero di Hysaj, il reintegro di Pellegrini e il ritorno di Tavares. In porta Provedel in vantaggio su Mandas. Domani l'ultima seduta pre-gara è prevista alle 16.

