Francia - Germania, Rudiger come Suarez: presunto morso a Pogba - VIDEO

Un episodio accusato nel corso di Francia - Italia sta facendo discutere. Si tratta di un presunto morso in stile Suarez durante un corpo a corpo tra Rudiger e Pogba. L'ex giallorosso avrebbe colpito sulla schiena l'avversario, apparso molto dolorante nel momento immediatamente successivo. Il tutto è tuttavia sfuggito sia al direttore di gara che al Var, che non hanno dunque preso alcun tipo di sanzione nei confronti del tedesco. Di seguito, le immagini del momento in questione:

Francia - Germania, Hummels regala i tre punti ai francesi

Sambenedettese, il pres. Renzi: "Possibile amichevole con la Lazio. Sarri mi ha chiamato..."

TORNA ALLA HOMEPAGE