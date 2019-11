Gabriele Sandri, 12 anni dalla tragica scomparsa del tifoso della Lazio

11 novembre 2007. Esattamente 12 anni fa moriva Gabriele Sandri, tifoso della Lazio ventiseienne, per un colpo sparato dall'agente Luigi Spaccarotella, in una dinamica tristemente nota per i supporter biancocelesti. Da allora la stazione di servizio di Badia al Pino, vicino Arezzo, è diventata una tappa usuale per i tifosi in trasferta come era Gabriele quando è stato ucciso, diretto in quel giorno a San Siro per assistere a Inter-Lazio. Nell'anniversario di un lutto dolorosissimo per tutto il mondo Lazio, il ricordo di Gabbo è ancora più vivo che mai nei cuori di tutti. Anche la Curva Nord, nella partita di ieri contro il Lecce, ha omaggiato Sandri con uno striscione con su scritto: "Gabriele vive".

