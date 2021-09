Galatasaray, Fatih Terim rinnova l'undici: con la Lazio spazio a Marcao?

Giorni difficili in casa del Galatasaray, a riportarlo è Fotomac.com, l’allenatore Fatih Terim è sotto accusa dei tifosi per alcuni cambi sbagliati effettuati nell’ultima gara contro il Trabzonspor che hanno inciso sul risultato. Infatti, nonostante fossero in vantaggio hanno subito la rimonta degli avversari concludendo la gara con un pareggio. I tifosi sotto alcuni post pubblicati dal club sui profili ufficiali avrebbero chiesto le sue dimissioni. Il tecnico dei giallorossi spera di allontanare questo alone di negatività con una vittoria in Europa League contro la Lazio.

MARCÃO – Il difensore brasiliano, Marcos do Nascimento Teixeira, sarebbe la punta di diamante della difesa del Galatasaray ma per una squalifica di 8 giornate rimediata in seguito a una lite con un compagno di squadra non può presenziare in campionato. La sua assenza in campo si fa sentire e la causa degli insuccessi in queste ultime gare è riconducibile anche a questo. Fatih Terim però può contare su di lui per quanto riguarda l’Europa e quindi è candidato per un posto da titolare contro la Lazio, probabilmente affiancato da Nelsson.

