Galatasaray, follia alla Türk Telekom: Muslera se la prende con i suoi tifosi

Che la tifoseria del Galatasaray sia una delle più calde d'Europa non è una novità. Quanto accaduto ieri però nel match di Europa League contro il Marsiglia ha innervosito e non poco anche gli stessi giocatori della squadra di Terim. Intorno al 35' del primo tempo, e con i padroni di casa in vantaggio per 2-0, la curva ha infatti iniziato a lanciare oggetti sul terreno di gioco interrompendo il match per alcuni secondi. Proprio Fernando Muslera si è infatti rivolto verso il settore occupato dai supporter per invitarli a fermarsi.

