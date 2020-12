Galeazzi: "La Lazio una mina vagante, ma dal mercato mi aspettavo di più. E su Lulic..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giampiero Galeazzi si è espresso sulla Lazio, sugli obiettivi e sul mercato. L'ex telecronista ha spiegato: "In Champions i biancocelesti si sono comportati bene, hanno avuto il merito di mettere in difficoltà squadre pericolosissime. La Lazio è una mina vagante. Qualche lampo straordinario lo può ancora dare. Non è una squadra che si può permettere campionato, gli ultimi acquisiti di Lotito mi soddisfano fino a un certo punto. Possiamo beccare chiunque nel sorteggio Champions, sempre difficile sarà. Appena si va oltre ai titolari, la Lazio diventa debole. Credo che bisognerà guardarsi un po' attorno, dal momento che non comprerà sicuramente i Ronaldo della situazione. Difensore? Un fuoriclasse in difesa ci vuole. È difficile da essere ritoccata, ha undici giocatori che si conoscono bene, un gruppo che quando è in forma raggiunge dei livelli meravigliosi. Diventa difficile cambiare la Lazio. Tare deve essere bravo a trovare un calciatore di sicuro non avvenire ma valore al posto di Radu. Lulic? Lo metterei come dirigente..."

