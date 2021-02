Garlaschelli esalta la Lazio: "Può vincere con chiunque. Inzaghi? Pochi migliori di lui"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Renzo Garlaschelli ha esaltato la Lazio e le ultime vittorie collezionate in campionato: "Può vincere con chiunque, ha perso qualche punto per strada ma può puntare ai primi quattro posti. Difficoltà? Da distanza è difficile dirlo, è anche un campionato anomalo quello di quest'anno. Ma credo che fossero solo piccoli problemi. E poi vincendo si risolve tutto, come sempre nel calcio".

VINCERE SENZA IMMOBILE - "Ha vinto senza immobile? E questo è un un buon segno, significa che non dipende solo da lui ma questa del resto è una conferma. Ieri l'Atalanta non era brillante come altre volte ma va dato merito alla squadra che vince. E' stata buona partita ed è arrivato il riscattato dopo il ko in Coppa Italia. Inzaghi? Ormai è alla Lazio da tanti anni e si vede il suo carattere e il suo gioco. Di sicuro in giro vedo pochi allenatori migliori di lui".



LE RISERVE - "C'è anche una buona panchina, chiaramente non a livello di Inter e Juve ma Tare e Lotito hanno lavorato bene. Obiettivi? Potrebbe essere un ottimo risultato; Milan, Inter e Juve stanno andando forte, ma il quarto posto i biancocelesti possono raggiungerlo tranquillamente".

