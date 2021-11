Garra Dembélé accusa: "Zidane iniziò a prendere la creatina quando arrivò in Italia"

Importanti e inquietanti rivelazioni quelle fatte dall'ex calciatore Garra Dembélé nel documentario Destins brisés trasmesso da L’Equipe che fanno riferimento al doping: "In Bulgaria, al termine delle partite di Europa League, facevamo delle flebo. C'era un'infermiera in camice bianco. Ci toglievamo le scarpe e ci attaccavano subito le flebo, perché 2-3 giorni dopo ci aspettava un'altra partita.

Quando sono andato al Friburgo, assumevo sostanze che non erano ammesse in Germania. Ero drogato, probabilmente erano ormoni, non lo so... Ogni volta andavo io al test antidoping: urinavo ma non c'era traccia di quello che prendevo. Avevo una piccola scatola, sopra c'era il mio numero, l'11. Dopo gli allenamenti dovevo prendere una decina di pillole, non sapevo nemmeno cosa fossero. Alcune erano enormi e si bloccavano in gola. Se non le prendevi, avevi una multa".

Poi su Zidane: "Zidane? Ha preso la creatina quando è partito per l’Italia (nel 1996 il trasferimento alla Juve, ndr). In Francia non era permesso. Ha guadagnato massa muscolare, si è sviluppato".

