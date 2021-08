Genoa, tifosi furiosi con Preziosi: "Non meritiamo di finire come altre squadre"

Brutta e pesante sconfitta quella subita ieri dal Genoa di Ballardini. I liguri hanno infatti perso per 4-0 contro l'Inter di Inzaghi e il tracollo non è piaciuto ai tifosi che hanno deciso con un comunicato di far sentire la loro voce criticando soprattutto il presidente Enrico Preziosi.

"Ci rivolgiamo alla Società e soprattutto a chi ricopre la carica di proprietario e Presidente, chiedendo fin d’ora massima trasparenza e di dimostrare, non più solo a parole, di costruire squadre competitive, perché siano dei Grifoni in campo e non pie speranze di numeri con segno positivo nei bilanci disastrati. Abbiamo compreso la Sua mancanza di genoanità, ma non meritiamo di finire come altre squadre di calcio, alcune da Lei stesso gestite. Non vogliamo entrare nel merito di una partita persa da almeno un mese, senza la possibilità o volontà di una programmazione negli acquisti di mercato. Giustifichiamo i giocatori e l’allenatore, chiedendo comunque a loro il massimo impegno, anche e soprattutto nelle difficoltà", questa la nota pubblicata dall’Acg, l’associazione dei club genoani.

Empoli - Lazio, Andre Anderson condivide sui social la gioia della vittoria – FOTO

La rivelazione del medico di Obiang: "Ricoverato per la miocardite"

TORNA ALLA HOMEPAGE