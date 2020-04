Genova, inaugurato il nuovo ponte Morandi. Conte: "Una ferita sanata"

Era il 14 agosto del 2018 quando il crollo del ponte Morandi, a Genova, aveva sconvolto l'Italia intera. Oggi, a distanza di 620 giorni, il capoluogo ligure torna a vedere un po' di luce. Il nuovo viadotto è completo: 1067 metri di acciaio composti da 19 campate poste a 40 metri di altezza. Si è svolta poco fa una cerimonia moderata e contenuta, viste le misure restrittive legate all'emergenza coronavirus.

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha voluto presenziare. Arrivato in mascherina al cantiere ha detto: "Lo Stato non ha mai abbandonato Genova. Oggi suturiamo una ferita, non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e noi non dimentichiamo".