Giappone, la curiosa richiesta della Federcalcio per i Mondiali del 2026

Manca poco all’inizio del Mondiale in Qatar, ma c’è chi già pensa a quello del 2026 che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. È il caso del Giappone che punta a partecipare alla prossima Nations League, ritenendo che affrontare le selezioni europee sia il miglior allenamento possibile per prepararsi al grande appuntamento. A riportarlo è il media nipponico Hochi News. Qualora la richiesta dovesse essere accolta, la Federcalcio avrebbe individuato anche la città che potrebbe ospitarli: Dusseldorf, in Germania. La scelta ovviamente non è casuale, sarebbe un modo per evitare ai giocatori viaggi transoceanici dal momento che la maggior parte di loro gioca in Europa.

