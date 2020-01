Giordano: "Con il Brescia dipende tutto dalla Lazio. Balotelli unico pericolo"

Il Brescia sarà il prossimo avversario della Lazio. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match Giordano: "Ho visto l'allenamento del Brescia con il Trastevere, Tonali è un gran bel giocatore e Balotelli può trovare la giocata. Ma per il resto è una squadra debole, dipende tutto dalla Lazio. Se i biancocelesti giocano anche solo all'80% tornerà con i 3 punti. Il Brescia giocherà sicuramente con determinazione. Però ripeto, tutto dipende dagli uomini di Inzaghi. L'orario può essere inusuale, alle 12:30. C'è chi lo digerisce meglio, chi peggio. Noi non siamo abituati a giocare a quell'ora. Loro si giocano la salvezza, ma nel complesso non è una squadra di gran livello".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CALCIOMERCATO LAZIO, CONTATTI PER ROSARIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE