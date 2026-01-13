Giudice Sportivo | Lazio, un attaccante entra in diffida: ecco chi
13.01.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È stato pubblicato il referto del Giudice Sportivo rispetto alla ventesima giornata di campionato. Per quanto riguarda Verona - Lazio, è stata confermata l'ammonizione per Matteo Cancellieri: è la quarta del suo campionato, per questo entra in diffida. In caso di giallo contro il Como salterà la gara successiva contro il Lecce.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CANCELLIERI Matteo (Lazio)
