GOSSIP | Ilary Blasi risponde a Noemi Bocchi: "Spero almeno che siano felici"
06.10.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Le parole di Noemi Bocchi pronunciate durante la prima puntata di Ballando con le Stelle sulla sua relazione con Francesco Totti non sono passate inosservate e, dopo tanto silenzio, Ilary Blasi ha deciso di rispondere. Intervistata da Sette, inserto del Corriere della Sera la conduttrice del Grande Fratello Vip ha detto il suo pensiero... <<< ILARY BLASI >>>
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