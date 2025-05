Greco analizza Lazio-Lecce: “La bolgia biancoceleste può favorire la squadra di Giampaolo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per concludersi questo campionato di Serie A e a far calare il sipario sulla stagione biancoceleste sarà Lazio-Lecce, in programma domenica 25 alle 20.45. A prendere parola ai microfoni de Il Quotidiano di Puglia per parlare della gara è stato Pino Greco, cresciuto nelle giovanili leccesi e che ha vestito la maglia biancoceleste nella stagione 1980/81:

"Conosco bene l'ambiente laziale e so che l'Olimpico sarà una bolgia di tifo biancoceleste. Paradossalmente, tutto questo sarà un vantaggio per il Lecce perché la pressione sarà tutta sulle spalle dei calciatori di Baroni, costretti a fare risultato per non perdere l'ultimo treno per l'Europa. Il Lecce, sfavorito nei pronostici, dovrà avere la forza di rimanere in partita fino alla fine".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.