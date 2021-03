Greggio: "Juve allo sbando con la Lazio. Ora sui rami vedo gufi e rondini"

JUVENTUS-LAZIO SOCIAL - La Lazio si butta via contro la Juventus Inizia bene, va avanti, poi si spegne e come al solito regala i gol. La reazione dei bianconeri c'è stata, sì, ma perché i biancocelesti devono sparire in un attimo dal campo e, soprattutto, devono assecondare con errori grossolani i ritorni degli avversari? Nel post gara dell'Allianz, su Twitter, il tifoso juventino e presentatore di "Striscia la Notizia" Ezio Greggio ha scritto: "La reazione della Juventus dopo 15 minuti allo sbando con la Lazio è stata la dimostrazione che la squadra ha qualità, che Pirlo sta lavorando per costruire un futuro. Ora sui rami oltre ai gufi sono arrivate le rondini".

