Guerra, la Fifa "svincola" i calciatori di club russi e ucraini: la lista dei migliori 10

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di PhotoViews

Il calciomercato, che apre ufficialmente il 1° luglio, potrebbe subire un'accelerata in queste settimane, complice la guerra in Ucraina. Dopo la decisione della Fifa di non far disputare le gare valide per i play-off di qualificazione a Qatar 2022 che vedevano coinvolte Russia e Ucraina, arriva una nuova decisione che riguarda i trasferimenti e soprattutto gli svincoli dei tesserati. La Federazione Internazionale, infatti, ha deciso che i calciatori e gli allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino vedranno i loro contratti "sospesi" fino alla fine della stagione, e dunque potranno impegnarsi liberamente altrove. Vuol dire, in altre parole, svincolarsi ora per poter andare a giocare in altri campionati.

Subito dopo la decisione della Fifa, Corrieredellosport.it ha messo a punto una lista dei dieci miglior giocatori che potranno svincolarsi. Si parte da Malcom, ala dello Zenit San Pietroburgo. Poi Dodò e Tete, entrambi in forza allo Shakhtar Donetsk. Il quarto nome scelto è quello di Wilmar Barrios, centrocampista colombiano che milita nello Zenit San Pietroburgo. E ancora Jhon Cordoba del Krasnodar e Quincy Promes dello Spartak Mosca. Settimo nella lista Kvaratskhelia, astro nascente del calcio georgiano in forza al Rubin Kazan. Chiudono questa speciale classifica Wendel dello Zenit, Yazici del Cska Mosca e David Neres dello Shakhtar.

TORNA ALLA HOMEPAGE