Hysaj, che accoglienza in Moldavia: "Non mancano di certo le stelle"

Manca solo un ultimo sforzo all'Albania per qualificarsi aritmeticamente a Euro 2024. Domani sera contro la Moldavia basterà un pareggio alla nazionale rossonera per far scattare la festa. Nella giornata di oggi la squadra è atterrata nella capitale Chisinau dove andrà in scena il match. Grande accoglienza per i calciatori albanesi. Lo staff dell'aeroporto ha salutato così Hysaj e compagni sui social.

"Non mancano di certo le stelle: Elseid Hysaj della Lazio, Kristjan Asllani dell'Inter, Nedim Bajrami del Sassuolo e Berat Djimsiti dell'Atalanta. Sylvinho è vicino a guidare l'Albania al suo secondo Campionato Europeo di sempre. I nostri avversari domani hanno ancora bisogno di un punto per qualificarsi. Siamo con i nostri ragazzi della Nazionale e li supportiamo con passione e dedizione. Andiamo MOLDAVIA!"