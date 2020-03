Ielpo: "Può essere l'anno giusto, la Lazio ha più consapevolezza"

Primato della Lazio in classifica e rinvio delle partite per l'emergenza coronavirus. Sono questi i temi caldi della giornata, affrontati dall'ex portiere bianoceleste Mario Ielpo a Radio Sportiva.

LAZIO - "È sempre stata bella ma incompiuta e a caccia sempre del grande passo, questo potrebbe invece essere l'anno giusto. Finalmente intorno alla squadra ci sono maggiori entusiasmo e consapevolezza. Ora vanno in campo sapendo di essere più forti".

RINVII - "Non credo cambi molto avere i tifosi o meno, è peggio non sapere se si gioca perché è la cosa più stressante anche per gli stessi calciatori. Doveva esserci piuttosto un provvedimento generale per la Serie A".

