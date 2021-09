Il Giappone rinuncia a ospitare Mondiale per Club 2021: il motivo

La Japan Football Association ha deciso di rinunciare ad ospitare la Coppa del Mondo per club FIFA 2021 a causa delle restrizioni COVID-19. Lo hanno riferito martedì fonti vicine alla questione all'agenzia giapponese Kyodo News. La JFA si stava preparando a ospitare il torneo per la prima volta in cinque anni nell'ambito delle celebrazioni del centenario, ma il rischio di aumentare i contagi e la difficoltà nel realizzare un profitto a causa di un probabile limite agli spettatori ha influenzato la decisione. Ora toccherà alla FIFA trovare una nuova sede al torneo in programma dal 9 al 19 dicembre, oppure decidere di cancellare l'evento che nelle ultime due stagioni si è svolto in Qatar, lo riporta LaPresse.

