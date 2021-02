Il Siviglia balla con Gomez: super gol del Papu al debutto in Liga - VIDEO

Da "Baila como el Papu" a "Baila con el Papu", al Siviglia Gomez sta già facendo impazzire compagni, allenatore e tifosi. L'ex Atalanta ieri sera ha debuttato in Liga come meglio non poteva: sinistro, deviato, da fuori area che è finito sotto la traversa per il 2-0 della squadra di Lopetegui. Alla fine il risultato è stato di 3-0, ma la rete del Papu s'è presa la scena. Il suo debutto assoluto in maglia rojiblanca è arrivato nella Coppa del Re il 2 febbraio scorso contro l'Almeria, 60' senza gol. Ieri invece non ha perdonato e ha lasciato il segno: è già "Papu-mania".

La famiglia Gomez lascia Bergamo, il saluto di lady Luis Alberto: "Buona fortuna!" - FOTO

Lazio - Cagliari, Musacchio pronto all'esordio dal 1'. E c'è un precedente...

Torna alla home page