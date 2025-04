Impallomeni spiega: "La Lazio ha limitato i danni. Al derby sarà diverso..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

All'indomani del ko della Lazio contro il Bodo/Glimt in Europa League, Stefano Impallomeni ha parlato della gara ai microfoni di TMW Radio. L'ex calciatore e giornalista ha ridimensionato l'entità della sconfitta incassata dai biancocelesti, dicendosi sicuro di vedere una squadra diversa nel derby contro la Roma.

"Gli è andata bene, di lusso. Poteva perdere anche con uno scarto maggiore. Giocare sul sintetico è un altro sport, la Lazio era come un pesce fuor d'acqua. Poi faceva freddo. Non sono attenuanti, ma ha limitato i danni. Nel derby però sarà una Lazio più vicina a quella vista con il Torino e l'Atalanta che non questa. E il sintetico ti fa rendere di più dopo, credo che possa essere in grande forma contro la Roma".

"Hanno pensato più che altro a tornare sani, perché si giocava sul sintetico che è sempre un pericolo. Anche perché c'è il derby. Si sono impegnati ma sono stati attenti a non farsi male perché c'è la Roma. E poi si vedrà al ritorno".