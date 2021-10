Infantino: "Mondiale ogni due anni dà entusiasmo e speranza"

Se il Mondiale ogni due anni diventerà realtà non c'è ancora certezza, che il numero uno della Fifa invece voglia portare la sua idea fino in fondo non c'è dubbio. Infantino, in visita oggi a Buenos Aires, è infatti tornato a parlare dell'argomento in conferenza stampa: "I vantaggi della Coppa del Mondo ogni due anni mi sembrano molto chiari. È più competizione di alto livello, più possibilità di dare speranza ed entusiasmo al mondo e più speranza di dare al mondo la possibilità di avere una Coppa del Mondo. Quando si è deciso che il Mondiale fosse ogni quattro anni c'erano 40 nazionali, ora siamo 211. Si parla di un'offerta per un Mondiale tra cinque nazioni e se si parla di organizzare un Mondiale ogni anno (donne e uomini), in 20 anni 100 Paesi avranno la possibilità di organizzarlo".

Signori, hackerato il profilo Instagram dell'ex bomber - FOTO

FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto a riposo

TORNA ALLA HOMEPAGE