Inter, Dumfries racconta: "Mi sono infortunato contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'intervento di stabilizzazione della caviglia sinistra, Denzel Dumfries sta continuando il suo percorso di riabilitazione. In un lungo post pubblicato su Linkedin, il terzino dell'Inter ha raccontato tutto il calvario del suo infortunio, dal momento in cui si è fatto male a novembre contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Inter-Lazio finì 2-0, ma per me fu una sconfitta pesante intorno al 40'. Un giocatore della Lazio (Zaccagni, ndr) mi cadde direttamente sulla caviglia. Sentii subito un dolore immenso, ma testardo come sono, cercai di continuare a giocare. Riuscii a resistere per altri quindici minuti, finché non dovetti lasciare il campo nel secondo tempo".

"Inizialmente, pensai: 'Passerà. Tieni duro e tornerò alla normalità'. Ma dopo alcune settimane passate a cercare di far guarire la ferita da sola, capii che non andava bene. Non mi faceva stare bene e non se ne andava da sola. Per questo motivo, l'intervento chirurgico era inevitabile. Sono passate ormai quattro settimane. Grazie al duro lavoro, le cose stanno andando molto bene e sembra che potrò tornare prima del previsto. Dal momento in cui ho saputo che avrei dovuto operarmi, sapevo che sarebbe stata una dura battaglia mentale. Non fisica, ma mentale".

"Accettare il processo e prendersi il tempo necessario per recuperare adeguatamente sono state le mie sfide più grandi. Concentrarmi costantemente sul quadro generale, imparando allo stesso tempo ad apprezzare e riconoscere i piccoli passi. Sessioni di allenamento che normalmente vengono naturali e in cui non si considera consapevolmente il progresso, all'improvviso sono diventate tessere di un puzzle che dovevano incastrarsi perfettamente. L'obiettivo finale è sempre rimasto lo stesso: tornare prima del previsto. Denzel rimane Denzel, sempre alla ricerca dell'inaspettato. Ma il duro lavoro, come sono abituato, improvvisamente non è più la soluzione. La combinazione di riposo, accettazione e duro lavoro si è rivelata la vera medicina. Non si può superare la natura, ma si può imparare ad abbracciarla. Questo processo mi ha insegnato molto e continua a insegnarmi ogni giorno. Grato per questo sviluppo, torno al lavoro perché non ci siamo ancora arrivati. Spero di rivedermi presto in campo. Un 2026 felice e in salute a tutti".